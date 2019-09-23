Підозрюваного у побитті Найєма Саітова затримано сьогодні в Києві, - адвокат Масі Найєм

Про це на своїй сторінки в мережі Facebook повідомляє адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Аміна, наразі в Україні. Його затримали і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з нападників на Найєма в центрі Києва не оголосили в міжнародний розшук через саботаж правоохоронців, - адвокат Масі Найєм. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, увечері 30 квітня внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали.Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянствоРосійської Федерації.

1 травня глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самогопобиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті НайємаСаітова Магомеда-Саліха Арбуєвичата обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Ахмеда Абубакаровича Саітоватакож відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арештгромадянина РФ Темербулатова.2 травня стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.