Екснардепа Жеваго викликають в ДБР на допит і вручення підозри, - ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті повістки на сайті ГПУ.

"Гр-н Жеваго, відповідно до вимог ст.ст.. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 27 вересня 2019 року об 11.00 в кабінет №906 в Державне бюро розслідувань за адресою: м.Київ, вул.Петлюри, 15, в кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019 для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваного", - йдеться в тексті порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряють народного депутата України. За даними джерела йдеться про народного депутата Костянтина Жеваго.

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