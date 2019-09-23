Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

Про це повідомила в Facebook глава української делегації Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

"Заявляємо про відмову подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - зазначила вона.

За словами Ясько, делегація проводитиме консультації з партнерами по Асамблеї "для пошуку спільних підходів і рішень, які дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого зразка демократії, верховенства права та захисту прав людини і свобод в Європі".

Читайте також: Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Вона також звернулася до делегацій країн-членів Ради Європи із закликом провести розширені консультації щодо наслідків повернення РФ в ПАРЄ.

"Звертається до Франції, яка зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участю президента Французької республіки Еманюеля Макрона і всіх зацікавлених сторін для широкого обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи та інституційної, а також моральної кризи РЄ, яка виникла в результаті добровільної та безпідставної відмови Комітету міністрів і Асамблеї наполягати на дотриманні Росією принципів і стандартів Ради Європи", - додала Ясько.

Також читайте: Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.