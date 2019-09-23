Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

71-річний мостобудівник все ще перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Кривого Рогу. З ним зв'язалися в режимі відеоконференції.

На початку засідання адвокати заявили про фабрикацію матеріалів справи. Так 13 вересня прокурор Дяченко подав до Криворізького суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Однак підписів Михайла Беккера немає в документах, зокрема, про вручення підозри. Тобто на момент взяття під варту Беккер не мав статусу підозрюваного. Юристи повідомили, що суд першої інстанції з якоїсь причини не врахував цієї обставини.

"Такий характер дій прокуратури свідчить про підробку офіційних документів. Оцінку діям і прокурора, і судді (судді першої інстанції - ред.) даватиме суд апеляційної інстанції. Перші й останні сторінки наданої експертизи по своїй суті суперечать одні одним. З огляду на те, що прокурор сфабрикував матеріали клопотання, це наштовхує на думку, що цей документ також є підробленим. Суд першої інстанції навмисне замовчує існування в процесі неповного документа", - повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Юристи також просили суд витребувати у прокуратури повний обсяг документів експертизи, на підставі якої Михайла Беккера було узято під варту. Як відомо, до суду було передано тільки п'ять сторінок, тоді як повний документ складається з більш ніж 160 сторінок разом із доповненнями. Зі свого боку представники прокуратури Дніпропетровської області заявили, що повна версія експертизи містить відомості про інших фігурантів справи, які обвинувачення не хоче розголошувати - нібито в інтересах досудового розслідування. Юристи назвали це спотворенням, оскільки така експертиза не може бути доказом правопорушень інших осіб.

Водночас стан Беккера, який більше двадцяти років хворіє на цукровий діабет і має серйозні проблеми з серцем, представники прокуратури назвали нормальним станом здоров'я.

"Тиск 170, не падав. Цукор втричі більше норми", - повідомив сам Беккер.

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Адвокати мостобудівника мають намір домагатися його звільнення з-під варти. Це пов'язано не тільки зі станом здоров'я, а й із тим, що він, по суті, не має статусу підозрюваного.

Юристи переконані: перебування їхнього підзахисного в слідчому ізоляторі без належної медичної допомоги є тортурами. Адвокати Михайла Беккера звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.

Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить слухання у справі Беккера завтра, 24 вересня, о 15:30. До цього моменту судді знайомитимуться з матеріалами справи, які суд першої інстанції передав їм за годину до початку нинішнього засідання.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.