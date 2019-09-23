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23.09.19 19:19

Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту

Кораблі Чорноморського флоту РФ провели в Чорному морі навчання з висадки морського десанту.

Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Під час навчань екіпажі кораблів відпрацювали організацію оборони загону десантних кораблів при висадці морського десанту, вогневе ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника з виконанням артилерійських і ракетних стрільб по морській та береговій цілі, завдання з протимінного забезпечення загону кораблів, також під час навчання екіпажі десантних кораблів провели тренування з підрозділами морської піхоти з висадки морського десанту", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брало участь понад 10 кораблів і суден забезпечення, зокрема фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек", "Міраж", великий десантний корабель "Орськ", морські тральщики і малі протичовнові кораблі.

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