Ми підтримуємо цю країну і хочемо, щоб вона була чесною, - Трамп про Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесною", - сказав Трамп журналістам, коментуючи липневу телефонну розмову з Зеленським.

Він підкреслив, що "дуже важливо говорити про корупцію".

"Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція?" - зазначив президент США.

Нагадуємо, телефонна розмова, що відбулася між президентами 25 липня, опинилася в центрі скандалу в США.

Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

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