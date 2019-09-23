"Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аваков зазначив: "Справа ДБР щодо Парубія і Одеси. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, згідно з законом і здоровим глуздом, закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень".

Нагадаємо, що 23 вересня 2019 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо ексглави ВР Андрія Парубія, якого звинувачують у "створенні збройних угруповань з метою масових заворушень".

Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.

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