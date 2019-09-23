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23.09.19 21:15

Терористи обстріляли Богданівку з гранатометів і озброєння БМП, - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) підкреслює, що обстріли з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) в напрямку Богданівки свідчать про небажання противника виконувати мінські угоди в питанні розведення сил і засобів.

Терористи обстріляли Богданівку з гранатометів і озброєння БМП, - українська сторона СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС).

В інформації зазначається, що в понеділок НЗФ здійснили в напрямку н.п. Богданівка (ділянка розведення №3) обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї (з 02.35 до 02.55, з 04.05 до 04.15, з 13.40 до 14.10).

"Ці факти вкотре демонструють небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися мінських угод з розведення сил і засобів на даній ділянці місцевості. Зокрема, мінськими угодами визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено тільки після дотримання режиму тиші і його фіксації СММ ОБСЄ впродовж семи діб", - підкреслили з української сторони СЦКК.

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