У нас унікальні проблеми з рейдерством, судами, фінансовою системою і дорогами, - Милованов про те, чому іноземці не скуплять українську землю

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, досвід країн Східної Європи показує, що іноземці майже не заходять. Навіщо вони підуть в Україну, якщо вони можуть зайти в іншу країну?" - сказав він.

На припущення, що через те, що в Україні унікальна земля, Милованов відповів: "У нас унікальні проблеми з рейдерством, у нас унікальні проблеми з судами, з фінансовою системою, у нас дорожчий капітал, у нас дороги. Нам ще далеко, треба самим розвиватися".

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Міністр допускає, що іноземці зайдуть на український ринок, але їх буде небагато.

"Друге. Іноземці в Україні вже є. Вони працюють через оренду землі, щонайменше ми знаємо про 1-1,3 тисячі компаній. Вони десь обробляють 4-5% землі. Що з ними робити? Вигнати їх? Ті, хто обробляють землю і дають робочі місця, ми їх виженемо? Це неправильно", - зазначив Милованов.

Він додав, що влада не може дозволити працювати в Україні цим іноземним компаніям, а іншим - заборонити.

"Тобто, вони будуть такі посередники-спекулянти, тільки через них іноземці зможуть купувати землю? Нехай між собою роблять якісь угоди? Це нереально", - резюмував міністр.

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Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений в Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на покупку у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість покупки нерезидентами (виключаючи представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.