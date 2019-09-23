Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію

Про це НВ Бізнес повідомили в компанії у відповідь на редакційний запит, інформує Цензор.НЕТ.
Якщо раніше Україна була центром регіону, що включає 12 країн, то з 2020 року український офіс буде включено в інший регіон із центром прийняття рішень у Румунії.
Як заявили в київському офісі ВАТ, рішення про перенесення центру прийняття рішень з України в Румунію обумовлено, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.
У компанії також запевнили, що зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.