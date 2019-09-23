Справу проти Парубія інспіровано Москвою перед візитом Зеленського в США, - Ярош

Про це Ярош написав у своєму блозі.
Він зазначив: "Кілька слів стосовно кримінального провадження проти Андрія Парубія
- Однозначно, воно інспіроване Москвою і є маленькою частинкою загальної агресії проти України;
- Немає сумнівів у тому, що такі дії посадових осіб ДБР підпадають під статтю "Державна зрада";
- Думаю, ситуація навмисно створена під робочий візит Володимира Зеленського до США, щоб ослабити позиції України на переговорах з президентом Трампом;
- Знаючи особисто декількох заступників Голови СБУ як порядних і патріотичних офіцерів, закликаю їх негайно втрутитися в ситуацію та розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради проти посадових осіб ДБР;
- Вважаю, що українська патріотична спільнота має розпочати системні акції протести проти спроб реваншу та капітуляції та, нарешті, має витворити широкий понадпартійний патріотичний рух, що стане головним бар’єром на шляху реваншизму, а також надійним державотворчим фактором;
- Розуміючи, що кремлівські прихвостні, інфільтровані в наші силові структури, можуть вдатися до провокацій, щоб спричинити кровопролиття, закликаю всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів українських силових структур, виступити єдиним фронтом у цій загрозливій для Держави ситуації;
- Враховуючи небезпеку, оголошую по структурах Української добровольчої армії стан підвищеної готовності;
- Сподіваюсь, що президент України відреагує на спроби ворогів України із ДБР спровокувати збройний конфлікт всередині держави;
- Щоб там вороги не робили, український народ непереможний!
Слава Україні!"
Нагадаємо, що 23 вересня 2019 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо ексглави ВР Андрія Парубія, якого звинувачують у "створенні збройних угруповань з метою масових заворушень".
Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав кримінальне провадження проти колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія антидержавним і безглуздим.