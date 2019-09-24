Перегляд стратегічних документів та зміна структури і функціоналу оборонного відомства, - міністр Загороднюк про пріоритети розвитку Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "На початку зустрічі глава оборонного відомства подякував іноземним колегам за незмінну підтримку Міністерства оборони та Збройних сил України на шляху реформування відповідно до стандартів НАТО.

"Канада є дуже близьким партнером для нас і ми це високо цінуємо. Ми сподіваємось на подальше посилення співробітництва і зі свого боку готові сприяти у будь-яких ініціативах", - зазначив Андрій Загороднюк.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан співробітництва у сфері реформування Збройних сил України, зокрема зосередили увагу на питаннях підготовки особового складу Військової служби правопорядку, реалізації тренувальної операції ЮНІФАЄР та реформуванні системи управління ЗС України відповідно до стандартів Альянсу.

Окрему увагу було зосереджено на необхідності подальшого посилення співробітництва та залученні іноземних експертів до пріоритетних напрямків реформування Міноборони України.

За словами Міністра оборони України, пріоритетами в діяльності Міноборони наразі є необхідність перегляду стратегічних оборонних документів, зміна структури та функціоналу оборонного відомства, внесення змін та впровадження законодавчих ініціатив, таких як Закон про військову поліцію.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено також обговоренню співробітництва щодо реформування системи освіти та підготовки особового складу українських ЗС. Андрій Загороднюк зауважив на необхідності здійснення доктринальних трансформацій у відповідності з найкращими практиками Альянсу.

Своєю чергою, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пан Роман Ващук привітав Міністра оборони з призначенням на посаду та наголосив на необхідності продовження та посилення оборонного співробітництва між двома країнами".

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