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24.09.19 07:56

Головою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі США став Арахамія

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків зі Сполученими Штатами Америки очолив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Головою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків зі США став Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба вищого законодавчого органу країни.

Серед завдань групи нардепів - налагодження двосторонніх відносин з Конгресом Сполучених Штатів Америки і виведення їх на новий рівень.

Заступниками Давида Арахамії в групі дружби зі США обрано народного депутата від його фракції Мар'яна Заблоцького і народного депутата від ВО "Батьківщина" Валентина Наливайченка, секретарем - парламентарія від "Слуги народу" Святослава Юраша.

Загалом до міжпарламентської групи дружби "Україна - США" увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання.

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