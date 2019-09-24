Трамп і Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2", - Білий дім

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 23 вересня, заяві заступника прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі.

"Обидва президенти погодилися, що "Північний потік-2" - загроза енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проєкт", - наголошується в документі.

Заяву зроблено за підсумками зустрічі двох лідерів у Нью-Йорку, де відбувається засідання Генасамблеї ООН.

Як випливає з документа, президенти підписали спільну декларацію про розвиток співпраці в галузі оборони.

Крім того, Трамп відзначив "значний прогрес", досягнутий за "угодою про спільне базування з Польщею".

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Лідери обох країн обговорили, як ще більше зміцнити "і без того міцне партнерство в галузі оборони, безпеки та енергетики".

Нарешті, Трамп поінформував Дуду, що розрахує найближчими тижнями оголосити про прийняття Польщі до Програми безвізового в'їзду.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави до розміщення американських ядерних ракет у Європі. "Питання про розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі потрібно... вирішити в рамках НАТО", - зазначав він.