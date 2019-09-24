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24.09.19 08:32

Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа

Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі.

Увечері у понеділок, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою.

"Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму", - зазначив Футей.

Президент УККА повідомив, що громада із задоволенням відзначила той факт, що Володимир Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою відразу з літака.

"Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну", - підкреслив Футей.

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За його словами, Президент також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

"Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби Президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити", - пояснив він.

Очільник УККА зазначив, що українці США щиро бажають Президентові вдалих зустрічей у Нью-Йорку. Він також розповів, що громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною.

За словами Футея, Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США насамперед відкритості.

"Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України", - розповів Футей.

За словами президента УККА, у такий "неприємний час", коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, "головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі".

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