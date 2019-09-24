Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ

Про це заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Всьому суспільству було зрозуміло, що Генеральна прокуратура в тому вигляді, в якому вона існує, або органу, філософія якого будується на тому, що це орган тиску на політичних опонентів і на бізнес-конкурентів ... Так далі бути не може... Отже, вона потребує негайної зміни", - сказав Чумак.

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Він додав, що один з пріоритетів - оновлення кадрів. До остаточного формування Офісу генерального прокурора і набору співробітників ГПУ продовжить свою роботу паралельно.

"Спочатку ми всіх звільнимо. Мова йде не про переатестацію. Генеральна прокуратура залишається. Офіс Генерального прокурора створюється паралельно. Генпрокуратура просто залишається працювати до тих пір, поки не буде сформований Офіс генерального прокурора, поки там не будуть набрані кадри в рамках переатестації, набору нових кадрів", - сказав Чумак.