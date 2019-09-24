"Ви - наші найкращі дипломати і лобісти", - Зеленський подякував українській діаспорі в Нью-Йорку за підтримку України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Глава держави подякував громаді за підтримку України.

"Ви – наші найкращі дипломати, ви справді наші лобісти. Ви захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут, у США, та в усьому світі. Ми вам дуже вдячні", – наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей повідомив, що на зустрічі з діаспорою Зеленський розповів про свої плани відновлення територіальної цілісності України





