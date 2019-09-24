Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Давтяна, яка надійшла на адресу редакції.

"Пан Кличко на пресконференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав і писати не збираюся, а про це дізнався з новин. Глава КМДА бореться за своє політичне майбутнє і тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності. Шкода, що мер столиці нашої держави не зміг чинити опір зовнішнім силам і поставив їхні інтереси вище самих киян. Мій вибір - продовжувати працювати на благо киян!" - заявив Давтян.

Як повідомлялося раніше, Кличко попросив своїх заступників Дмитра Давтяна та Олександра Спасибка написати заяви про відставку.

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За словами мера Києва, зараз обов'язки Давтяна і Спасибка розподілені між іншими заступниками, зокрема і новим радником Максимом Бахматовим, якого в майбутньому також буде призначено його заступником.

Кличко висловив сподівання, що уряд задовольнить його кадрові подання.

Спасибко і Давтян були призначені заступниками голови Київської міської державної адміністрації в 2016 і в 2017 роках відповідно.