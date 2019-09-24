Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США в РФ Макфол

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив в інтерв'ю колишньому торговому представнику - заступнику міністра економрозвитку України Наталії Микольській для спільного з НВ проєкту "Блискучі уми".

"Мені не подобався той факт, що нас не було у Мінську і в "нормандському форматі". Гадаю, це не йшло на користь Україні. На мою думку, присутність там Сполучених Штатів змістила б баланс сил у цьому форматі в бік України. Тож загалом я це підтримую - але наразі мене хвилює те, що ми не опікуємося справами України. Отже, це дилема. Але в цілому, думаю, США краще бути присутніми (у "нормандському форматі". - Ред.), ніж ні", - повідомив Макфол.

Раніше очільник українського МЗС Вадим Пристайко розповів, що зустріч лідерів Нормандської четвірки в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь.

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За його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня, але "російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч".