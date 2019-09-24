"Уже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати", - Денісова про обмін заручниками

Про це Денісова повідомила "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"113 громадян України зараз перебувають у Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, порушую питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші", - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що зараз існують два майданчики, де обговорюється обмін полоненими: "Мінський формат, Президент України планує це зробити також у нормандському форматі".

"Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня - з першої доби президентства Зеленського - буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені", - зазначила Денісова.

Денісова також поінформувала, що під час візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою – речником громадянських прав Польщі Адамом Боднаром. За її словами, у полі зору їхньої розмови будуть права українських мігрантів у Польщі.

Як відомо, у Польщі, за попередніми даними, зараз перебувають щонайменше 1,5 млн українських трудових мігрантів.

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