Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками української діаспори в Нью-Йорку.

"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться найближчим часом. Президент очікує, що вона буде складною, будуть порушуватися конкретні питання.

"Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити", – сказав глава Української держави.

Зеленський перебуває у США, де, зокрема, візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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