Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ

До кінця року він може недоотримати понад 30 млрд грн, пише "OBOZREVATEL".

За даними видання, від бізнесу пішли сигнали про те, що фіскали почали "наполегливо радити" працювати з "правильними компаніями" - контрагентами.

"Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстратора, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, які демонструють колосальні обіги і широку різноспрямованість свого бізнесу. Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більш ніж 7 тис. - платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але детальніший аналіз свідчить про зворотне", - доходять висновку журналісти-розслідувачі.

Як приклад вони наводять Запорізьку область, де за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ. Їхній обіг за серпень перевищив 2,6 млрд грн. Цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.

"Причини криються в тому, що поява цих суб'єктів - це не випадковість, а, найімовірніше, вертикально інтегрована схема з переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як у регіоні, так і в центрі, - йдеться в розслідуванні. - Ця діяльність набуває дедалі більш масштабного і системного характеру, основним індикатором чого є невиконання дохідної частини бюджету".

За оцінками фахівців, які публікує видання, недонадходження податків у вересні лише по лінії податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року - перевищити 30 млрд грн, що стане жорстким стресом не лише для фінансової системи, а й для всієї економіки країни.