Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України"

Текст документа оприлюднено на сайті газети "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляв Укрінформ, цим законом декриміналізується фіктивне підприємництво. Так, ухвалений документ виключає з Кримінального кодексу статтю 205, відповідно до якої визначалося кримінальне покарання за створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

Фіктивне підприємництво каралося штрафом від 30 тис. до 60 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 510 тис. грн до 1 млн 20 тис. грн, або арештом до пів року чи обмеженням волі до двох років. За повторне порушення штраф становив від 50 тис. до 100 тис. НМДГ (від 850 тис. грн до 1,7 млн грн).

У пояснювальній записці до закону при цьому наголошується, що наявність кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво є одним із способів тиску на бізнес в Україні. Адже окрім самого факту наявності кримінальної відповідальності за вказане діяння, контрольні органи використовують вироки і матеріали досудового розслідування як доказову базу під час притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

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Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.