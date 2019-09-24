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24.09.19 10:54

У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля"

У Збройних силах України, під керівництвом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України розпочалися стратегічні командно-штабні навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони України із залученням військ (сил) "Козацька воля-2019".

У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Головною метою навчань "Козацька воля-2019" є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за класифікацією НАТО) здійснювати управління військами (силами) у ході підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

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Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля-2019" триватиме на всій території держави.

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