Після відвідин аквапарку в Хмельницькому до лікарів звернулися 13 осіб

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі скаржилися на сльозотечу і кашель. Оглянувши їх, медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором.

У лікарні залишилися тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р.н., на ранок наступного дня їх виписали.

Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води і басейнів для експертизи, а також вилучила документацію щодо подачі речовин для очищення води.

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Зараз слідчі ведуть розслідування за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням". Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.