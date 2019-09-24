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24.09.19 11:17

"Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер визнав, що реакція світової спільноти на окупацію Криму Росією була недостатньо оперативною.

"Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер

Він пояснює цей тим, що ніхто не вірив, що Росія "піде на вторгнення в Україну". Про це Волкер сказав в інтерв'ю виданню Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що ми відреагували недостатньо швидко, ми не вірили, що Росія дійсно вторгнеться в Україну, не вірили, що Росія дійсно захопить Крим. Щойно вони це зробили – ми почали реагувати... Я думаю, ми просто не вірили, що вони зроблять це знову. У цьому розумінні, вважаю, ми були недостатньо оперативними. Відтоді, особливо за нинішнього уряду, ми посилили підтримку України, ми зняли заборону на [постачання] летального озброєння як оборонного, запровадили додаткові санкції. Ми також стали більше залучені [до процесу врегулювання] дипломатично, зокрема і з Росією, щоб допомогти вирішити цей конфлікт", - сказав Волкер.

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