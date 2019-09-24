США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Комерсанту" повідомив керівник комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

Косачов пояснив, що візу не отримав він, Леонід Слуцький і вісім співробітників МЗС Росії, включно з головним перекладачем і главою генерального секретаріату російського МЗС Сергієм Бутіним. Він пояснив, що формальної відмови не було, але членам делегації не повернули в строк паспорти, які зараз у посольстві США.

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Косачов назвав ситуацію "безпрецедентною".

"Ситуація скандальна. Зрозуміло, будуть жорсткі кроки по лінії МЗС. Наскільки вони набудуть відповідного характеру, ще належить обговорити. Але те, що мені і моїм колегам не надано можливості брати участь у роботі офіційної делегації, - це ще один, і дуже важкий, подразник у наших двосторонніх відносинах. Це чергова вкрай деструктивна ініціатива американської сторони, яка ці відносини навіть на таких практичних сюжетах заганяє в глухий кут. Американці радикальним чином порушують свої зобов'язання як країни, на території якої розташована ООН, і як постійний Член Ради безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за забезпечення роботи всієї організації", - зазначив Косачов.

Він додав, що Лавров поінформований про подію.