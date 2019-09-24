"Так захотів Рябошапка", - нардеп від "Голосу" Осадчук про реформу прокуратури

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.

"Там є базова конструкція, яку, як я розумію, придумав Руслан Рябошапка. Весь проєкт робився під його бачення і під його мандат довіри. Правки могли лише частково коригувати модель. Я, наприклад, намагався міняти суть деяких речей, але вони залізобетонно вперлися і наполягали на своєму, думаю, така була воля Руслана Рябошапки. Можна сказати, що весь законопроєкт сформовано за принципом: так захотів Рябошапка", - розповів нардеп.

При цьому він зазначив, що в реформі прокуратури ризики величезні, і їх усвідомлено залишили і поклали на одну людину.

"Насамперед вони пов'язані з людьми. Тому що ідеєю цього законопроєкту є те, що можна вигнати всіх, хто зараз працює в прокуратурі", - уточнив Осадчук.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Осадчуком читайте тут.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про створення Офісу генерального прокурора у другому читанні та в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.