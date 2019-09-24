Уряд категорично проти закупівлі в Росії запчастин до військової техніки, - Загороднюк

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд категорично проти закупівлі чого-небудь у Росії", - заявив він, зазначивши, що уряд розглядає здебільшого варіант імпортозаміщення.

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"Наскільки я знаю, ми нічого не плануємо закуповувати. Аудит контрактів ще триває, але ми категорично проти таких рішень, адже тут навіть пояснювати не треба. Імпортозаміщення в багатьох випадках набагато технічно легший процес, ніж може здаватися. Тому у нас була перша з "Укроборонпромом" зустріч, де начальник Генштабу висловив свою думку, я її підтримав, щоб навіть не планували ніяких таких рішень (про закупівлі в РФ. - Ред.). Нехай терміново, прямо зараз, працюють над імпортозаміщенням", - запевнив Загороднюк.