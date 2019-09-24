Я не бачу прогресу, - Загороднюк про повернення захоплених РФ у Керченській протоці українських військових катерів

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна веде переговори щодо повернення військових катерів, які захопила Росія у Керченській протоці: "Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес у цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

Відповідаючи на запитання, чи потрібні Україні кораблі, техніка та озброєння, які залишилися в Криму після окупації в 2014 році, Загороднюк сказав: "У нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій".

"Стратегія розвитку ВМС більш-менш сформована, вона складається з етапів. Так от, першим етапом є безпека берегової лінії до 12 миль, у рамках цього буде розвиватися москітний флот. Сказати, що ми маємо зупинитися на москітному флоті - цього не буде достатньо. Щодо крейсеру "Україна" рішення було ухвалено ще до мене, але я його підтримую - його треба демілітаризувати. Знову ж таки, моя позиція базується на позиції експертів з флоту. А корвети треба будувати. Є питання щодо того, як швидко ми це зможемо зробити, наскільки готові підприємства, чи важко буде це робити. Але такого класу кораблі передбачені в нашій стратегії", - додав міністр.