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24.09.19 13:46

Командування ЗС РФ готує в ОРДЛО масштабні навчання з мобілізації. Особливу увагу буде приділено новим "громадянам РФ", - ГУР

Командування ЗС РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових можливостей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Командування ЗС РФ готує в ОРДЛО масштабні навчання з мобілізації. Особливу увагу буде приділено новим "громадянам РФ", - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З 25 по 28 вересня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ буде проведено масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже розпочались інтенсивні тренування персоналу т. зв. "військових комісаріатів" до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації. Окрема увага приділяється оповіщенню осіб, які вже отримали російські паспорти для їхнього призову на військову службу за мобілізацією", - сказано в повідомленні.

Як зазначають в українській розвідці, контроль зазначених заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

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