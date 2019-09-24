Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі.

МАА, крім реабілітації в центрах надання допомоги наркозалежним, також проводить профілактичну роботу серед учнів старших класів "щоб молодь не потрапляла в залежність".

"Це діти 14-15 років, іноді з ними розмовляти вже пізно. Наркоманія в Україні помолодшала з середнього віку 25-30 на 17-22. І це не окремі випадки. Ми говоримо про цінності, про життєву орієнтацію. Вчимо дітей справлятися з соціальним навантаженням і тиском - коли вся компанія говорить "ходімо!". Тобто, ми вчимо, як бути білою вороною і не страждати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.