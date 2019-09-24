Запроваджені Євросоюзом санкції проти Януковича залишаються в силі, - пресслужба суду ЄС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі суду ЄС.

Водночас співрозмовник агентства підтвердив, що суд 24 вересня ухвалив скасувати рішення Ради ЄС від 2018 року про введення обмежувальних заходів проти Януковичів.

Однак, як зазначив представник суду, чинні санкції на період 2019-2020 років діють. Замість цього він повідомив, що ці рішення Ради ЄС від 2019 щодо Віктора Януковича і Олександра Януковича зараз у процесі оскарження.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні Юрій Кірасир, спікер сина Януковича Олександра, посилаючись на рішення Європейського суду від 24 вересня 2019 року, повідомив, що цей суд скасував санкції щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича.

4 березня 2019 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року санкції проти Януковича і ще 11 колишніх чиновників. Обмежувальні заходи введені за протиправне заволодіння державними активами.