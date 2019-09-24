Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів

Про це повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Закон пропонує спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводить можливість контрактної державної служби.

Як повідомляє сайт глави держави, Зеленський також підписав:

- Закон України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року" № 105-ІХ, ухвалений Верховною Радою 18 вересня 2019 року. Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів зі швейцарською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" № 102-ІХ, ухвалений парламентом 18 вересня 2019 року. Закон має на меті зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері телекомунікацій.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів" № 111-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Метою ухвалення цього закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

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- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" № 112-ІХ, ухвалений українським парламентом 19 вересня 2019 року. Документ розширює застосування банками України положень Закону "Про фінансову реструктуризацію".

- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 115-ІХ, ухвалений Верховною Радою 19 вересня 2019 року. Закон має на меті спрощення умов для ведення бізнесу, адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшення кількості та обсягу податкової звітності.

- Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 116-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України з метою врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави" № 133-ІХ, ухвалений парламентом 20 вересня 2019 року. Він дасть змогу створити умови для підготовки органів державної влади, усіх складових сектору безпеки та оборони країни, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

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