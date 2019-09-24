Наркополітикою має займатися один орган: від профілактики до контролю і реабілітації залежних, - глава правління антинаркотичної асоціації

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.

"Правоохоронна система не справляється з потоком наркотиків у країні. Вона їхній обіг кришує і контролює. За наявності такої кількості залежних людей ми займаємося боротьбою з вітряками. Потрібно законом визначити, що таке наркозалежний. Визначити, що це хвороба. Зафіксувати хоча б на рік план наркополітики: профілактика, пропаганда здорового способу життя. Водночас має працювати структура, яка буде боротися з наркоторгівлею і наркозлочинністю. Має працювати єдиний злагоджений механізм по всій території країни. Тільки тоді буде результат.

Основна думка - наркополітикою має займатися один орган. Ми протоптали дороги від міністерства до міністерства, знаємо всіх, хто займається нашою тематикою. Але як відбувається на практиці? У нас у країні є три державні секти - МВС, МОЗ та Мінсоц. Представники МВС все оформляють, фіксують, але потім суд випускає злочинців, тому що ті дали хабар судді. Зі свого боку МОЗ каже: ми поклали хворого в диспансер, його прокапали 4 дні, ось виписка. А психологічна робота - вже не їхня компетенція. Це компетенція Мінсоцполітики. Ми коли проводимо спільні круглі столи за участю всіх міністерств, то порушуються найважливіші теми, а потім питання: чому 10 років нічого не робили. Відповідь - "Не було плану заходів", які невідомо хто має формувати. На всю країну кілька таких центрів, але там ніхто не хоче працювати за 3 тисячі гривень. Тому люди обирають приватні центри надання допомоги наркозалежним. Їх в ідеалі теж потрібно контролювати", - зазначив він.

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За його словами, єдиний державний орган має координувати всі аспекти наркополітики, зокрема освіту батьків:

"Вони мають розуміти, як спілкуватися з дітьми в підлітковому періоді, коли вони взагалі нікого не чують - у дитини тоді немає ні авторитетів, ні друзів. Потрібно розуміти, які цінності в неї вкласти до підліткового періоду, щоб потім вона сама могла впоратися. Також - медикаментозна допомога, а потім - реабілітація. Центр мусить мати список усіх реабілітаційних установ, і хороших, і поганих. Для їхньої перевірки має працювати комісія, яка розуміє специфіку реабілітації залежних. Тому що зараз прокуратура закриває всі центри підряд, без розбору".

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Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим та співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.