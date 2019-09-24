Смертельна ДТП під Одесою: водія вантажівки заарештували на 2 місяці без права застави

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.
У суботу, 21 вересня, цей чоловік за кермом автопоїзда "DAF 95XF430" з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.
З’ясовано, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто, та не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.
Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з "MERCEDES-BENS 312D". Авто відкинуло за межі проїжджої частини, унаслідок аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від тяжких ушкоджень.
Нагадаємо, що раніше прокуратура повідомила про підозру водієві автопоїзда, причетному до трагічного ДТП, в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Законом передбачено до 10 років ув'язнення за вчинення вказаного злочину (ч. 3 ст. 286 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.