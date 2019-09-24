Зеленський мусить визначитися, бути слугою народу чи слугою олігархів, - The Financial Times

Про це йдеться в редакційній статті The Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Західні прихильники, охочі побачити, як Україна остаточно покінчить зі своєю клептократичною моделлю правління, багато в чому дали Зеленському кредит довіри, хоча телевізійний комік набув популярності в передачах і телесеріалі на телеканалі Коломойського. Вони випустили з уваги те, що президент призначив керівником свого Офісу Андрія Богдана - адвоката Коломойського. Інвестори вітали кроки призначеного президентом 35-річного прем'єра Олексія Гончарука, коли той рішуче почав реалізацію програми з легалізації продажу сільськогосподарських земель, приватизації держпідприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності. Однак, 10 вересня було опубліковано фото усміхненого Коломойського, який сидить із Зеленським та Богданом у кабінеті президента. Мільярдер привернув увагу оточення, зробивши гучну заяву на форумі в Києві, організованому олігархом-конкурентом. Потім прем'єр-міністр в інтерв'ю виданню випадково обмовився, що Зеленський хоче "знайти спільні рішення" щодо "ПриватБанку", хоча пізніше заявив, що його неправильно зрозуміли", - пише The Financial Times.

"Будь-яке врегулювання справи "ПриватБанку" має на увазі максимальне стягнення активів з його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім того, перед президентом стоїть вирішальний вибір. Багато українців вважають, що його попередник, мільярдер Петро Порошенко, перебуваючи на президентській посаді, так і не зміг перестати бути олігархом і стати справжнім державним діячем-реформістів. Зеленський мусить вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" (так називається телесеріал, в якому він знімався, і його партія) чи слугою олігархів", - підсумовує видання.

Читайте також: Госпсуд Києва переніс на 1 жовтня розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

У ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій "ПриватБанку", і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "ПриватБанк", а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.