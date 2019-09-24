Німеччина не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і виданих в ОРДЛО, - ЗМІ

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала німецька газета Bild із посиланням на відповідь уряду на запит депутатки Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачкою парламентської групи щодо України та Росії.

З відповіді видно, що німецький уряд не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і тих, що російська влада роздає, починаючи з квітня, в окупованих районах Східної України.

З квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки серед них припадає на мешканців ОРДЛО невідомо.

У відповіді депутатці федеральний уряд розкритикував указ Володимира Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО, стверджуючи, що це порушення суверенітету України і Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку подання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.