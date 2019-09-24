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24.09.19 16:10

Усі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокурора, - Луценко дав пораду Зеленському

Ексгенпрокурор Ю. Луценко дав пораду президенту В.Зеленському про те, як поводитися в США, щоб не втратити підтримку і республіканців, і демократів.

Усі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокурора, - Луценко дав пораду Зеленському

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Зустріч президентів Зеленського і Трампа відбувається в розпал внутрішньо американського політичного двобою.

Щоб зберегти стратегічно важливу двопартійну підтримку України в США, у нашого Президента є простий вихід: всі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокуратури в межах міжнародної правової допомоги.

Для цього є механізм запитів (як, наприклад, у справі Лазаренка) або створення спільних слідчих груп (як, наприклад, у справі МН17)".

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