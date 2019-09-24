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24.09.19 16:34

Єврокомісія добивається довгострокового рішення щодо поставок російського газу через Україну, - Марош Шефчович

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович розраховує, що учасники тристоронніх консультацій з газопостачання ЄС-РФ-Україна досягнуть прогресу на наступній зустрічі.

Єврокомісія добивається довгострокового рішення щодо поставок російського газу через Україну, - Марош Шефчович

"Ми сподіваємося просунутися в цих дебатах під час наступної наради, яка передбачена на третій тиждень жовтня", - сказав Марош Шефчович у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, ми намагаємося знайти довгострокове рішення, прийнятне для всіх сторін", - зазначив заступник голови ЄК, повідомивши, що поінформував Раду ЄС про черговий раунд тристоронніх консультацій, який відбувся в Брюсселі 19 вересня, і про забезпечення надійного газопостачання на майбутню зиму.

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