У РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет

Про це заявив глава відомства Олександр Жаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо спочатку проводити технічну перевірку, впливає на трафік, не впливає на трафік, чи всі сервіси працюють успішно. І потім вже протестуємо його в бойовому режимі. Поки все йде нормально, коли експеримент завершиться, я розповім про результати", - зазначив Жаров.

За його словами, наприкінці вересня Роскомнагляд почне тестувати це обладнання, так званий експеримент завершиться до листопада.

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Нагадуємо, закон про ізоляцію Рунета було прийнято 16 квітня. Він набере чинності 1 листопада 2019 року. Таким чином російська влада зможе контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом. Було передбачено можливість створення інфраструктури, яка дасть змогу російському сегменту працювати в ізоляції, якщо оператори зв'язку не зможуть підключитися до зарубіжних кореневих серверів інтернету.

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