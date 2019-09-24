Кількість випадків прояву ворожнечі до українців у Польщі збільшилася за останні роки з 30 до 190, - омбудсмен Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в Фейсбуці у вівторок після зустрічі з уповноваженим з цивільних прав Польщі Адамом Боднаром.
"Висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилася з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їхні права, тому ця цифра може бути більшою", - написала вона.
Як приклад вона назвала жорстоке побиття українського студента групою з п'яти осіб у м.Жори 20 вересня. "Справа перебуває на моєму особистому контролі", - додала омбудсмен.
Вона також повідомила, що підписала з польською стороною лист про наміри щодо поглиблення двостороннього співробітництва та обговорила питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян.
Крім того, омбудсмен має намір звернутися з пропозицією до Міністерства закордонних справ України щодо розширення консульського представництва для посилення захисту громадян України на території Польщі.