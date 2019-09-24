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24.09.19 17:15

В Україну приїде близько 20 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України очікує, що на святкування Рош-га-Шана в Умань прибудуть близько 20 тисяч хасидів.

В Україну приїде близько 20 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Нині прикордонники оформили близько 250 паломників. Великі групи хасидів очікуються 25, 26 і 27 вересня.

Так, з середи в аеропорт "Бориспіль" мають прибути чартерними рейсами 17 000 паломників. В аеропортах Одеси та Вінниці - до 3 тисяч паломників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

У 2019 Рош га-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.

Як повідомлялося, безпеку в Умані під час паломництва хасидів буде забезпечувати зведений загін з 550 поліцейських.

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