Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У північно-західній частині Чорного моря екіпажі кораблів відпрацюють злагодженість дій при маневрах, проведуть перевірку озброєння, потренуються з організації зв’язку, що супроводжуватиметься обміном даних із висвітлення повітряної, надводної і підводної обстановки в умовах активних та пасивних перешкод у так званому кризовому регіоні. Безпосередньо у морі моряки вчитимуться маневрувати та ухилятися від умовних атак противника, проведуть низку корабельних бойових навчань, приміром, бій з кораблем противника, відбиватимуть атаки з повітря, боротимуться з ворожими підводними диверсантами на незахищеному рейді, а також відпрацюють елементи навчання з ведення мінно-загороджувальних дій.

Екіпажі малих броньованих артилерійських катерів виконають бойові вправи стрільб по морських та повітряних цілях. Важливим етапом стане відпрацювання навчання з надання допомоги аварійному кораблю.

Крім того, взаємодіючи з морською авіацією, військові моряки рятуватимуть особовий склад, що зазнав лиха та знаходиться на поверхні води.

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