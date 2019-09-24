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24.09.19 17:23

Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав з робочим візитом смт Станиця Луганська Луганської області, в ході якого оглянув роботи біла зламу моста через Сіверський Донець, поблизу КПВВ "Станиця Луганська" і будівництво обхідного моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Станично-Луганської райдержадміністрації

"Під час зустрічі з головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним він відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з його роботою, умовами перетину, роботою служб, що задіяні у контролі перетинання лінії розмежування та належним рівнем комфорту, створеним для громадян, як звичайних так і з особливими потребами", - наголошується в інформації.

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Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як був розібраний блокпост на непідконтрольній українським військовим частини переправи. Відновлення мосту є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі президента.

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