ДБР повідомило про підозру екснардепу Микитасю, який напав на голову сільради на Чернігівщині

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні колишньому нардепу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, 5 липня цього року позафракційний нардеп Максим Микитась увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження.