Заступник голови КМДА Спасибко також відмовився звільнятися на прохання Кличка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Спасибка.

"Заяву про звільнення писати не планував, не писав і в цих обставинах писати не буду", - написав Спасибко.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.

"І буквально ранком понеділка я про своє звільнення, як про вирішене вже питання, дізнаюсь з трансляції брифінга керівника одночасно з усіма провідними ЗМІ країни. Я відверто шокований", - написав Спасибко.

"Як мені стало відомо зі ЗМІ, причиною мого можливого звільнення стало неподолання мною гострих питань, пов'язаних з Генпланом міста", - зазначив Спасибко.

Він повідомив, що отримав розпорядження №1677 от 20.09.2019 в якому зазначено, що контролювати департамент містобудування та архітектури та департамент земельних ресурсів буде інший заступник.

"Можливо перерозподіл сфер впливу і був основною метою всіх цих дій", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 23 вересня Кличко попросив своїх заступників Дмитра Давтяна і Олександра Спасибко написати заяви про відставку.

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