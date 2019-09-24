Мінцифри проведе дослідження покриття інтернетом території України і створить онлайн-карту, - Федоров

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з цілей міністерства - впродовж трьох років всі без винятку населені пункти і їхні соціальні об'єкти забезпечити високошвидкісним доступом до інтернету. Але виникла проблема. Як і у всіх сферах, у нас у державі (поки), в цьому напрямку немає точної й актуальної аналітичної інформації: яке точне проникнення інтернету зараз, якою методологією це вивчається, як вимірюється результат вирішення цієї проблеми, яка реальна швидкість мережі в якому регіоні/населеному пункті/будинку", - розповів чиновник.

На його думку, збитки держави через відсутність такої інформації можуть вимірюватися мільярдами. "Уже виділяли колись гроші на підключення шкіл до мережі. У підсумку вигравали тендери об'єкти, де вже і так десять операторів було підведено. Ще й ціна підозріло висока. Напевно, особливість локального ринку", - уточнив він.

Федоров повідомив, що 24 вересня команда міністерства підписала меморандум із зацікавленими сторонами (асоціації, міжнародний бізнес, регулятор, профільні депутати), які готові допомогти у створенні реальної карти покриття інтернетом території України.

"Цінний кінцевий продукт - онлайн-карта з реальним покриттям мережі, можливість подивитися ситуацію аж до населеного пункту. Звичайно ж, з можливістю дати зворотний зв'язок, відповідає швидкість результатам дослідження чи ні", - підсумував він.

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