Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп

Про це Трамп заявив журналістам "на полях" Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє невдоволення (Європою - Ред) зберігається. І я знову заморозив би (кошти - Ред), і я заморожуватиму доти, доки Європа та інші країни не почнуть виділяти кошти Україні, тому що вони цього не роблять", - сказав він.

Водночас він наголосив, що США направили Україні раніше обіцяні кошти. "Що стосується тих коштів, то кошти були виплачені, вони були повністю виплачені", - сказав Трамп.

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12 вересня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США прийняла рішення розблокувати раніше заморожені $250 млн, що виділяються на військові потреби України.

Видання Politico з посиланням на високопосадовця адміністрації повідомляло, що президент Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон мав намір додатково виділити $250 млн.

Потім у ЗМІ з'явилися повідомлення, що заморозка допомоги Україні була пов'язана зі спробами Трампа ініціювати в Україні розслідування проти сина учасника президентських перегонів у США Джо Байдена - Хантера.

Низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування проти Хантера Байдена, а також що президент США "близько восьми разів закликав його працювати" з адвокатом Руді Джуліані з питання розслідування проти Хантера Байдена.