Порошенко обговорив з новим послом Німеччини Фельдгузен санкції проти Росії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав нового посла Німеччини в Україні та відзначив високий рівень двосторонніх відносин і стратегічного партнерства між Києвом та Берліном, досягнутий за останні роки.

Обговорено актуальний розвиток на Донбасі та скоординовано підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках мінського і нормандського процесів.

Петро Порошенко наголосив на важливості принципу "нічого про Україну без України" та недопущення втрати нашою державою міжнародної суб’єктності.

Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що його партія буде твердо стояти на позиціях захисту європейської і євроатлантичної інтеграції України, а будь-яким спробам поставити під сумнів цю перспективу буде надаватися дієва і ефективна відповідь.

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Висловлено щиру вдячність Канцлеру ФРН Ангелі Меркель за тверду підтримку та сприяння нашій державі як у забезпечені відсічі російській агресії та зміцнення європейської єдності і солідарності з Україною, так і на шляху важливих реформ.

Було акцентовано увагу на важливості збереження санкційної політики ЄС проти Росії.

Сторони також обговорили реформи в Україні, включаючи децентралізацію та судову реформу, та питання забезпечення енергетичної безпеки Європи".